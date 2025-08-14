Petrol fiyatı, Trump ile Putin görüşmesi öncesi yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmenin piyasada risk primlerini artırması da bu toparlanmada etkili oldu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,45 artarak varil başına 65,91 dolara yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,37 artışla 62,89 dolara çıktı.

Her iki kontrat da çarşamba günü, ABD hükümeti ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) arz yönlü olumsuz beklentiler açıklamasının ardından son iki ayın en düşük seviyesini inmişti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Putin’in Ukrayna’da barışa yanaşmaması halinde “ağır sonuçlar” olacağı uyarısında bulundu. Ne tür sonuçlar olacağına değinmeyen Trump, cuma günü Alaska’da yapılacak görüşmeden sonuç çıkmaması halinde ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.