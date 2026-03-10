Petrol fiyatları Birleşik Krallık piyasalarını zorluyor, tahvil getirileri tırmanıyor

Birleşik Krallık finansal piyasaları, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle yeni bir dalgalanma dönemine girdi. Enerji maliyetlerindeki artış, şirket bilançolarını doğrudan zorlarken yatırımcıların risk algısını değiştirdi. Borsalarda satış baskısı öne çıkarken, özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

Tahvil getirilerinde yükseliş ve kamu finansmanına baskı

Tahvil piyasalarında ise farklı bir tablo oluştu. Güvenli liman arayışıyla artan talep, ihraç edilen tahvillerin getirilerini yükseltti. Bu yükseliş, kamu borçlanma maliyetlerini artırarak devletin finansal yükünü ağırlaştırıyor. Piyasaların kırılganlığı, enerji fiyatlarındaki oynaklıkla birleştiğinde ekonomide yeni risk alanları ortaya çıkıyor.

İran’la süren savaşın enerji arzı üzerindeki baskısı, petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açıyor. Bu gelişmeler, enflasyonist baskıları güçlendirirken para politikasının manevra alanını daraltıyor. Faiz oranlarının yüksek seyrini koruması, tüketici harcamalarını sınırlarken yatırım iştahını da zayıflatıyor.

Hükümetten ekonomik destek hazırlığı

Başbakan Keir Starmer, yaptığı açıklamada savaşın uzaması halinde Birleşik Krallık ekonomisinin daha ağır darbeler alabileceğini vurguladı. Starmer, hükümetin bu riskleri hafifletmek amacıyla ekonomik destek paketleri üzerinde çalıştığını belirtti. Bu paketlerin, enerji maliyetlerinden etkilenen hanehalkı ve işletmelere doğrudan destek sağlaması bekleniyor.

Birleşik Krallık ekonomisi, küresel enerji krizinin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yeni bir sınavla karşı karşıya. Petrol fiyatlarındaki yükselişin süresi ve savaşın seyri, önümüzdeki dönemde piyasalarda yön belirleyici en önemli faktörler olacak. Hükümetin devreye alacağı destek paketleri ise hem yatırımcıların hem de vatandaşların beklentilerini şekillendirecek.