Petrol fiyatları, Trump-Putin görüşmesi sonrası düştü

Petrol fiyatları bugün ABD'nin Moskovo'ya baskı yapmaması nedeniyle düştü.

Petrol fiyatları Pazartesi günü düştü. Bu düşüşte ABD’nin, Cuma günü iki ülke liderinin görüşmesinin ardından Rusya’nın petrol ihracatını sekteye uğratacak ek önlemler alarak Moskova’ya Ukrayna savaşını bitirmesi için daha fazla baskı yapmaması etkili oldu.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 0,39 düşerek 65,59 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,29 düşüşle varil başına 62,62 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü ve ateşkesten önce barış anlaşması arayışında Moskova ile daha uyumlu bir tutum sergiledi.

Trump, 18 Ağustos Pazartesi günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle hızlı bir barış anlaşması yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus petrolü satın alan Çin gibi ülkelere misilleme tarifeleri uygulamayı hemen düşünmediğini, ancak “iki ya da üç hafta içinde” gerekebileceğini belirtti. Bu sözler, Rus arzında bir kesinti olacağına dair endişeleri yatıştırdı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, Rus petrolünün en büyük alıcısı konumunda; onu Hindistan izliyor.

