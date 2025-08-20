Petrol fiyatları yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini sona erdirecek barış görüşmelerinin daha uzun süre devam etmesi bekleniyor. Bu durum, Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların yürürlükte kalmasına ve alıcılarına yönelik ek kısıtlamalar getirilmesi ihtimalinin artmasına yol açıyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0, 21 artışla varil başına 65,93 dolardan işlem gördü. Çarşamba günü sona erecek olan Eylül vadeli ABD ham petrolü (WTI) kontratı ise 37 sent yükselerek varil başına 62,72 dolara çıktı.

Fiyatlar, Salı günü Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin artmasıyla yüzde 1’den fazla düşmüştü. Böyle bir anlaşma, Rusya üzerindeki yaptırımların gevşetilmesi ve küresel arzın artması anlamına gelecekti.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmanın parçası olarak ABD’nin hava desteği sağlayabileceğini belirtse de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aslında böyle bir anlaşma istemeyebileceğini de kabul etti.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ayarladığını ve ardından üç liderin katılımıyla üçlü bir zirvenin yapılacağını söylemişti.