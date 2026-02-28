Petrol fiyatları yükseliyor: Küresel ekonomi baskı altında mı?

Son haftalarda jeopolitik gerilimler ve enerji arz-talep dengelerindeki dalgalanmalar, petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde artırdı. Bu hareketlilik, ham petrol piyasasını doğrudan etkilerken, sanayi üretimi, lojistik ve enflasyon beklentilerini de değiştiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Enerji ithalatçısı ülkelerde maliyetlerin artması, tüketicinin alım gücünü ve sanayi üretimini zorlayan bir baskı oluşturuyor. Benzin ve elektrik fiyatlarının yükselmesi, günlük harcamaları etkilerken, taşımacılık ve üretim süreçlerinde de ek yük yaratıyor.

Küresel tedarik zincirindeki kırılganlıklar ve arz kaynaklı belirsizlikler, ekonomik dengeleri daha da hassas hale getiriyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki üretici ülkelerde yaşanabilecek herhangi bir kesinti, petrol arzını kısıtlayarak piyasalarda ani dalgalanmalara yol açabilir.

Bu gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarını belirlerken dikkate alması gereken kritik unsurları oluşturuyor. Şirketler ve yatırımcılar, artan maliyetler ve riskler karşısında planlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kalıyor. Enerji yoğun sektörlerde fiyat artışları, doğrudan nihai tüketiciye yansıyor ve ekonomik büyüme üzerinde belirsizlik yaratıyor.

Gelişmiş ülkelerde tüketici fiyat endeksleri üzerindeki baskı belirginleşirken, gelişmekte olan ülkelerde dış borç yükü ve ekonomik kırılganlık daha görünür hale geliyor. Uluslararası ticarette artan maliyetler, üretim ve lojistik planlamalarını yeniden şekillendiriyor ve küresel ekonomik dengelerde yeni bir deneme süreci başlatıyor.