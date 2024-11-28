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Petrol fiyatlarında gerileme

Petrol fiyatı bir önceki seansı yatay tamamlamasının ardından gerileme gösterdi. Petrol, ABD Şükran Günü tatili öncesinde ticaretin azalmasıyla yönünü aşağı çevirdi.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarında gerileme
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Brent petrol varil başına 73 dolara yakın seyrederken ABD ham petrolü 69 doların altına düştü.

OPEC+'nın gelecek yıl beklenen bolluk endişelerini telafi etmek için Pazar günü toplandığında üretimi yeniden canlandırmayı bir kez daha ertelemesi bekleniyor.

Petrol, ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta sıkıştı, fiyatlar Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik riskler, Donald Trump'ın başkanlık seçim zaferi ve 2025'te bolluk beklentileri nedeniyle sarsıldı.

Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol, OPEC+'nın üretim kesintilerini azaltmasında küçük bir erteleme yapmış olabilir. 1 Ocak'tan itibaren artışa devam etme kararı veya belirsiz bir erteleme kadar sert bir karar, piyasalar için sürpriz olurdu” dedi.

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