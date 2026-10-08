Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Brent 105 doları aştı

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Brent petrolün varil fiyatı, Trump yönetiminin Pentagon'dan İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri geliştirmesini istediği yönündeki haberlerin ardından 105 doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrol fiyatları perşembe günü saat 13.30 itibarıyla varil başına yüzde 5'i aşan artışla 105 doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrol fiyatları da 92,5 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Fiyatlardaki yükseliş, Trump yönetiminin Pentagon'a ara seçimlerden önce İran'a karşı uygulanabilecek saldırı seçenekleri geliştirmesi talimatı verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Tahran ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınacağı yönündeki yaygın beklentinin aksine gerçekleşti.

IEA'nın stok kararıyla gelen düşüş kalıcı olmadı

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) mart ayında başlatılan plan kapsamında petrol stoklarının serbest bırakılmasını hızlandırma ve dizel tedarikine öncelik verme konusunda anlaşmasının ardından çarşamba günü gerilemişti. Karar, hükümetlerin rekor seviyedeki yakıt fiyatları ve İran savaşı nedeniyle yaşanan tedarik aksamalarıyla mücadele çabaları kapsamında alındı.

Hürmüz Boğazı'nda tanker güvenliği endişesi

Ancak ABD-İsrail-İran çatışmasının sekizinci ayına girmesiyle birlikte, savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına yönelik tehditler ekim ayında arttı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar, Körfez üreticilerinin ihracatı artırdığı dönemde, İran savaşının başlamasından bu yana geçen hafta en yüksek seviyesine ulaştı. Saldırılardaki artış, Körfez'den daha fazla ham petrol çıkışıyla birlikte gerçekleşirken, sevkiyatlar daha yüksek maliyetler ve yükler ile mürettebat açısından daha yüksek riskler taşıyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, son saldırıda Katar'ın kuzeyinde bir tankere çok sayıda merminin isabet ettiğini ve can kayıplarının yaşandığını bildirdi. Verilere göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafik akışı, saldırıların ardından son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Stratejik petrol rezervlerinin etkisi sınırlı olabilir

Reuters'ta yer alan habere göre, ANZ Bankası Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, geçmişte benzer saldırıların Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatlarda azalmaya yol açtığını belirtti. Hynes, bu kez üreticilerin petrolü uluslararası pazarlara ulaştırmanın başka bir yolu olmadığı için gemilerinin hasar görmesi riskini almaya istekli göründüğünü söyledi.

Hynes ayrıca IEA'nın petrol salımının muhtemelen Orta Doğu çatışmasının başlangıcında grubun orijinal 400 milyon varillik salım planının parçası olan varillerden oluşacağını ve stratejik stoklardan ek bir çekim anlamına gelmediğini belirtti.

Hynes, stratejik stoklardan yapılan salımların arz akışını geçici olarak artırabileceğini ancak yeni üretim kapasitesi yaratmayacağını ifade etti.

ABD'de petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve üreticisi ABD'den gelen stok verileri de fiyatları destekledi. Ham petrol stokları beklentiden daha fazla azalırken, dizel stoklarında da hafif düşüş görüldü.

Enerji Bilgi İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 2 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 3,2 milyon varil azalarak 424,1 milyon varile geriledi. Düşüş, Reuters anketindeki analistlerin 1,7 milyon varillik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Dizel yakıt ve jet yakıtı da dahil olmak üzere damıtılmış yakıt stokları ise 42 bin varil azalarak 105,14 milyon varile düştü. Bu seviye, son beş yılda yılın aynı dönemi için bildirilen seviyelerin oldukça altında kaldı.