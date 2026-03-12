Petrol fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi hanelerini etkiliyor

Euro Bölgesi’nde petrol fiyatlarındaki sert yükseliş hane halkını doğrudan etkiliyor.

ING ekonomistleri Carsten Brzeski ve Franziska Biehl’in değerlendirmesine göre, İran savaşı sonrası Almanya’da bir depo benzin fiyatı 13 euro artış gösterdi. Analistler, bu haftaki fiyat sıçramasından önce bile birçok büyük Euro Bölgesi ekonomisinde akaryakıt maliyetlerinin 2022 seviyelerine geri döndüğünü hatırlatıyor.

Petrol fiyatlarındaki artışın uzun süreli olmayacağı beklense de, tüketici güveni üzerinde baskı yaratması kaçınılmaz görünüyor. Brzeski ve Biehl, “Benzin fiyatları roket gibi yükselir ama tüy gibi yavaş düşer” sözünü hatırlatarak, bunun yalnızca güveni değil, doğrudan satın alma gücünü de zayıflattığını vurguladı.