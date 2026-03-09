Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar, küresel enerji piyasalarında yeni bir şok dalgası yarattı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik risklerini artırırken, dünya ekonomisinin en kritik arterlerinden biri olan enerji akışı kırılgan hale geldi. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 114 doların üzerine çıkarak son yılların en sert yükselişini kaydetti.

Küresel enflasyon ve yeni kırılganlıklar

Enerji maliyetlerindeki bu sıçrama, küresel enflasyon beklentilerini yeniden yukarı yönlü baskılıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, fiyat oynaklığının gelişmekte olan ekonomilerde büyüme hızını yavaşlatabileceğini, Avrupa ve Asya’da ise tüketici fiyatları üzerinde ek yük oluşturacağını vurguluyor. Enerji ithalatına bağımlı ülkelerde cari açık ve döviz dengesi üzerinde yeni kırılganlıkların oluşması bekleniyor.

Navlun maliyetleri de hızla yükseliyor. Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerin güvenliği tartışmalı hale gelirken, sigorta primleri ve taşımacılık giderleri küresel ticaret zincirlerinde zincirleme etki yaratıyor. Asya’dan Avrupa’ya uzanan lojistik hatlarında maliyetlerin artması, üretim ve tedarik süreçlerinde yeni bir daralma riskini gündeme taşıyor.

Fed ve ECB enerji baskısı altında

Enerji fiyatlarındaki bu sert hareket, merkez bankalarının para politikalarını da doğrudan etkiliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyon baskısı ile büyüme kaygısı arasında sıkışmış durumda. Faiz kararlarında enerji kaynaklı maliyet artışlarının hesaba katılması, küresel finansal istikrar açısından belirleyici olacak.

Orta Doğu’daki çatışmanın seyri, yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini değil, küresel ekonomik görünümü de şekillendirecek. Enerji fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyretmesi halinde, dünya ekonomisi yeni bir stagflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu tablo, küresel ticaretin ve finansal piyasaların önümüzdeki dönemde daha da kırılgan bir zeminde ilerleyeceğini gösteriyor.