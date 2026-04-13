Petrol için yeni tahmin: '150 dolar' senaryosu

Küresel enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı, ABD’nin deniz ablukası başlatma kararıyla tarihin en büyük arz krizlerinden birine sahne oluyor.

Hafta sonu Washington ve Tahran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkmaması üzerine Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü yüzde 8 artışla 103 doları geçti. Ancak piyasa uzmanlarına göre bu yükseliş, buzdağının sadece görünen kısmı anlamına geliyor.

Onyx Capital Group Genel Müdürü Jorge Montepeque, Bloomberg Television’a piyasadaki mevcut fiyat hareketlerinin olası bir ablukanın yaratacağı yıkımı yansıtmadığını söyledi.

"Bu rakamlar mantıksız"

Montepeque, piyasanın tepkisini şu sözlerle eleştirdi:

"Pazartesi sabahı gördüğümüz 103 dolarlık seviye ve yüzde 8'lik artış, ABD'nin bu müdahaleyi gerçekten hayata geçirmesi durumunda yaşanacakların yanından bile geçmiyor. Bu rakamlar mantıksız. Fiyatların şu anda 140 veya 150 dolar olması gerekirdi."

Günlük 12 milyon varil risk altında

Montepeque’ye göre, ABD’nin İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemileri durdurmayı hedefleyen ablukası, bölgesel bir çatışmayı küresel bir ekonomik savaşa dönüştürme potansiyeli taşıyor. Montepeque, olası bir blokajın günlük 12 milyon varillik bir arz kaybına yol açabileceğini kaydetti.

Asya ve Güney Pasifik gibi petrole bağımlı bölgelerin bu süreçten en büyük zararı göreceğini belirten Montepeque, ABD’nin sadece İran’a odaklanarak dünyanın geri kalanına verdiği hasarı gözden kaçırdığını ifade etti.

İki senaryo: 150 dolar mı, 100 dolar mı?

Piyasa analistleri, Asya seansındaki görece "sakin" kalma çabasının, yatırımcıların her iki tarafın da boğazı tamamen kapatacak kadar "çılgın" olamayacağına dair zayıf bir umuda dayandığını belirtiyor.

Ancak Montepeque’ye göre eğer operasyon tam kapsamlı uygulanırsa petrol 150 dolara çıkabilir.

Eğer Başkan Trump ve ekibi adımlarını geri çekerse, petrol yılın geri kalanında 100 dolar seviyelerinde dengelenebilir.