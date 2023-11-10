Petrol şirketleri, Kuzey Irak'ta çıkardıkları petrolü Irak hükümetine satmak istiyor

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleri, bir ödeme anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'nin ham petrolü Akdeniz kıyılarına taşıyan boru hattından akışı durdurmasından bu yana üretimlerini büyük ölçüde durdurdu. Bu durum Irak'ın kuzeyinden küresel piyasalara günde yaklaşık 500 bin varil arzın kesilmesine neden oldu.

Türkiye geçen ay boru hattının yeniden çalışmaya hazır olduğunu ancak akışın başlayabilmesi için birçok sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etmişti. Irak federal hükümeti Kuzey Irak'dan gelen tüm petrolü satma hakkına sahip olduğunu iddia ederken, şirketlerin bölgesel yönetimle üretim anlaşmaları var ve Türkiye'ye boru hattından akış durmadan önce üretimlerinin çoğunu Bölgesel Yönetime satıyorlardı.

Şirketleri temsil eden birlikten yapılan açıklamada, kesinti nedeniyle halihazırda 1 milyar doların üzerinde zararla karşı karşıya olan firmaların çarşamba günü Dubai'de Iraklı yetkililerle bir araya geldiği ve üretimlerini doğrudan devlet petrol pazarlama şirketi SOMO'ya satmayı teklif ettiği belirtildi. Üreticiler sorunlar çözülene kadar ihracat için üretimlerini artırmayacaklar.

Birlik, şirketlerin "geçmiş ve gelecekteki satışlar için ödemeler de dahil olmak üzere petrol satışı ve ihracat koşulları konusunda açık, iyi tanımlanmış, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olduğunda tam petrol üretimine devam edebileceklerini" söyledi.