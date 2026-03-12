Petrol şoku Asya’da faiz beklentilerini değiştiriyor

J.P. Morgan ekonomistlerine göre, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmeye devam etmesi, Asya genelindeki merkez bankalarını "şahin" bir para politikasına geçmeye zorlayabilir.

Ekonomistler, maliye politikasının hanehalkını korumak için ilk savunma hattı olacağını vurgularken, yükselen petrol fiyatlarının Singapur ve Malezya’da sıkılaştırma ihtimalini artıracağını, Endonezya ve Filipinler’de ise faiz indirim olasılığını azaltacağını söyledi.

Güney Kore’de ise merkez bankasının faiz artırıp artırmayacağı, petrol kaynaklı etkinin kalıcı olup enflasyon beklentilerini şekillendirerek çekirdek enflasyona ikinci tur etkiler yaratmasına bağlı olacak.

Faiz artışı öne çekilebilir

Capital Economics (CE) tarafından yayımlanan rapora göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ), yükselen enerji fiyatlarını gerekçe göstererek politika faizini Nisan ayında artırmaya hazırlanıyor.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, finansal piyasaların önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda bir faiz artışı ihtimalini çok düşük fiyatladığını, bu nedenle mart ayında bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.

Ham petrol fiyatlarındaki son yükselişin enflasyonu BOJ’un tolere edemeyeceği seviyelere çıkarmayacağını ifade eden Thieliant, ancak temel enflasyonun bankanın öngördüğünden daha güçlü seyrettiğini vurguladı. Bu nedenle politika faizinin nisan ayında %1,0’a çıkarılacağını, daha önce öngördüğü haziran artışının öne çekileceğini belirtti.

Thieliant, BOJ’un politika faizinin 2027 sonuna kadar %1,75’e ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, piyasa konsensüsünün üzerinde bir seviyeye işaret ediyor.