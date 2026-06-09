Petrol şoku Japonya’nın enflasyon rejimini değiştirebilir mi?

Küresel emtia ve likidite dinamikleri yeniden şekillenirken, uluslararası finans çevrelerinde paylaşılan makroekonomik projeksiyonlar, Asya’nın en büyük sanayi güçlerinden biri olan Japonya için yeni bir makro ekonomik risk dalgasına işaret ediyor. Küresel jeopolitik gerilimlerin beslediği ham petrol fiyatlarındaki istikrarlı yükseliş, Japonya’da kamusal sübvansiyonlarla baskılanan manşet enflasyonun ötesinde, derin bir yapısal kırılmaya yol açıyor. Şu an için kontrol altında görünen çekirdek TÜFE’nin enerji dışı kalemlere de sirayet eden gecikmeli maliyet geçişkenliği nedeniyle 2027 yılının başlarında %3 barajını aşması bekleniyor. Bu durum, on yıllardır deflasyonla mücadele eden ada ekonomisinin, bu kez de büyümenin yavaşladığı bir stagflasyonist arz şokuyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Geçici arz şokundan kalıcı ikinci tur etkilere

Ekonomi yönetimlerinin en çok çekindiği senaryo, enerji fiyatlarındaki dönemsel bir sıçramanın, şirketlerin fiyatlama stratejilerini ve sendikaların ücret beklentilerini kalıcı olarak bozmasıdır. Enerjide %95 oranında dışa bağımlı olan Japonya özelinde bu risk her zamankinden daha yüksek görünüyor. Nafta ve petrokimya ürünlerindeki fiyat artışları, hammadde üreten üst segment üreticilerin, maliyetleri orta segment imalatçılara ve nihayetinde son tüketiciye eskisinden çok daha agresif bir şekilde yansıtmasına yol açıyor. Enflasyon beklentilerinin %2 sınırına demirlenmiş olması, bu maliyet geçişkenliğini hızlandırırken, enflasyonda kalıcı bir hedef üstü sapma riski doğuruyor.

Para politikasında yolun sonu: Daha şahin bir patika

Merkez bankası kanadından gelen son sinyaller ve enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi de bu yapısal tehlikeyi doğrular nitelikte. Para otoritesi, kısa vadeli politika faizini koruma eğiliminde olsa da önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon tahminlerini %1,9 seviyesinden %2,8'e kadar yükseltmiş durumda. Hazırlanan makroekonomik risk senaryolarında, ham petrolün varil fiyatının yüksek seviyelerde tutunması ve yerel para biriminin değer kaybetmesi durumunda, enflasyonun iki yıl üst üste %3’ün üzerinde kalabileceği uyarısı yapılıyor.

Eğer bu geçici enerji şoku, ücret-fiyat sarmalını tetiklerse, para otoritesi ekonomik büyümedeki yavaşlama riskini göze alarak çok daha şahin bir iletişim stratejisine geçmek zorunda kalacaktır. Bu senaryo, beklenenden daha hızlı faiz artışlarını, daha yüksek bir nihai faiz seviyesini ve küresel tahvil piyasalarında Japon sermayesinin evine dönmesini tetikleyecek radikal bir finansal sıkılaşma sürecini beraberinde getirecektir.