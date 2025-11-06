Petrol talep ve arz endişesiyle yatay seyretti

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,03 artışla 63,54 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (West Texas Intermediate) ise varil başına 59,60 dolarda yatay seyretti.

J.P. Morgan’ın müşterilerine gönderdiği bir notta, yılbaşından 4 Kasım’a kadar küresel petrol talebinin günde 850.000 varil arttığı, ancak bunun daha önce öngörülen günlük 900.000 varil artışın altında kaldığı belirtilerek “Yüksek frekanslı göstergeler, ABD petrol tüketiminin zayıf kalmaya devam ettiğini gösteriyor” denildi.

Notta ayrıca zayıf seyahat trafiği ve daha düşük konteyner taşımacılığına işaret edildi.

Önceki seansta, ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) ham petrol stoklarının geçen hafta 5,2 milyon varil artarak 421,2 milyon varile yükseldiğini açıklamasının ardından fiyatlar gerilemişti. Beklenti yalnızca 603.000 varillik artış yönündeydi.

Petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı devam edecek mi?

Capital Economics, yayımladığı bir notta “Petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz ve bu durum, varil başına 2025 sonu için 60 dolar ve 2026 sonu için 50 dolar seviyesindeki piyasa beklentilerinin altında kalan tahminimizi destekliyor”denildi.