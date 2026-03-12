Petrol tekrar 100 doların üzerine çıktı! UEA'nın rekor rezerv salımı da fiyatları düşürmeye yetmedi

Petrol, Umman’ın önemli petrol ihracat terminalindeki tüm gemileri tahliye etmesi ve Irak sularında iki petrol tankerine saldırı düzenlenmesinin ardından varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki enerji altyapısına yönelik daha geniş riskleri ortaya koyarken, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) rekor düzeyde rezerv piyasaya sürme kararını da gölgede bıraktı.

Brent, yüzde 10,5’e kadar yükselerek varil başına 101,59 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 96 dolar seviyesine yaklaştı. Bloomberg HT'de konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Umman, önlem amacıyla Mina Al Fahal terminalindeki tüm gemileri tahliye etti. Bu tesis, Hürmüz Boğazı’nın dışında yer alıyor ve Orta Doğu petrolünün küresel piyasalara sevk edilebildiği az sayıdaki limandan biri olarak öne çıkıyor.

Irak petrol terminallerindeki operasyonları durdurdu

Irak da tankerlerin hedef alınmasının ardından petrol terminallerindeki operasyonları durdurdu. Irak, Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanmasının ardından üretimi azaltmaya başlayan ilk Basra Körfezi üreticilerinden biri oldu. Irak’ı Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi.

UEA'nın 400 milyon varillik koordineli rezerv salımı kararı

Bu kesintiler, Uluslararası Enerji Ajansı’nı 400 milyon varillik koordineli rezerv salımı yapmaya zorladı. Bu miktar, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaya verilen petrolden çok daha yüksek ve tarihi bir seviyede bulunuyor.

ABD, 172 milyon varil petrol piyasaya sürmeye hazırlanıyor

ABD ise küresel fiyatları düşürme çabalarının bir parçası olarak 172 milyon varil petrol piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Küresel petrol tüketimi günde 100 milyon varilin biraz üzerinde bulunurken, Körfez üreticileri şu ana kadar bunun yaklaşık yüzde 6’sına denk gelen üretimi kısmak zorunda kaldı. Orta Doğu’daki kesintilerin daha da artabileceği belirtiliyor.