Petrol yılın ikinci yarısında 100 dolar olabilir

Hollanda merkezli enerji ve emtia şirketi Vitol, artan talep sebebiyle petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında 90-100 dolara arasında olmasını bekliyor. Vitol Group, tüketimin artması ve piyasanın daralması nedeniyle petrol fiyatlarının bu yılın sonunda üç haneli rakamlara dönebileceğini bildirdi.

CEO Russell Hardy, Bloomberg Television ile yaptığı röportajda, "Talebin yılın ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında fiyatların 90-100$ aralığında daha yüksek olması ihtimali gerçek bir olasılık." dedi