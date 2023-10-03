Petrolde geri çekilme

Ham petrolde geçtiğimiz hafta başlayan geri çekilmeler yeni haftada da etkili olmayı sürdürüyor.

Dün gün içerisinde 92.14 direncine doğru gerçekleşen yükselişler sonrasında bu seviyeden gelen tepkilerle birlikte geri çekilmeler 88.96 desteğinin altına kadar sarktı ve bu bölgenin altında günlük kapanış gerçekleşti. Yeni güne başlarken aşağı yönlü fiyatlamalar bir miktar daha devam etti.

Petrol fiyatları, dün üç haftanın dip seviyesine gerilemesinin ardından güçlü dolar, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve arza dair karışık sinyaller ile erken Asya işlemlerinde %1 geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %1.04 gerileyerek 89.77 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü%0.80 gerileyerek 88.11 dolar seviyesinde işlem gördü.

Aşağı yönlü fiyatlamaların devamında 86.89 seviyesi destek oluşturabilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 88.96 seviyesi bu kez direnç oluşturabilir.