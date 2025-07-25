Petrolde gözler OPEC+ toplantısında! Üretim artış planları görüşülecek

OPEC+ heyetinin Pazartesi günü petrol politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Dört OPEC+ delegesi, Pazartesi günü toplanacak OPEC+ heyetinin mevcut petrol üretim artış planlarını değiştirmesinin muhtemel olmadığını belirterek, üretici örgütünün pazar payını geri kazanmaya istekli olduğunu ve yaz talebinin de ek varilleri absorbe etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Gözler OPEC+ toplantısında

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin üst düzey bakanlarını içeren Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı Pazartesi günü TSİ 15.00'te yapılacak.

Beklentiler ne yönde?

Dört OPEC+ kaynağı, toplantının, sekiz üyenin Ağustos ayında üretimi günlük 548.000 varil artırmasını öngören grubun mevcut politikasını değiştirmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Başka bir kaynak ise bunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

OPEC+ piyasayı desteklemek için piyasayı kısıtlıyor

Dünya petrolünün yaklaşık yarısını üreten OPEC+, piyasayı desteklemek için birkaç yıldır üretimi kısıtlıyor. Ancak bu yıl pazar payını geri kazanmak için rotasını değiştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için OPEC'ten daha fazla üretim yapmasını talep etti.

8 OPEC+ üreticisi 3 Ağustos'ta ayrı bir toplantı yapacak

Sekiz OPEC+ üreticisi 3 Ağustos'ta ayrı bir toplantı düzenleyecek ve Eylül ayı için 548.000 varillik ek bir artış konusunda anlaşmaya varmaları muhtemel.

Bu, OPEC+'nın Eylül ayına kadar 2,2 milyon varillik en son üretim kesintisini sona erdireceği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin planlanandan önce 300.000 varillik kota artışını gerçekleştireceği anlamına geliyor.

JMMC iki ayda bir toplanıyor ve OPEC+ üretim politikasında değişiklikler önerebiliyor.

OPEC+'ın yaz aylarındaki talebi ve bazı üyelerin üretimi manşet kota artışlarının gerektirdiği kadar artırmaması sayesinde petrol fiyatları desteklenmeye devam etti. Brent ham petrolü bugün 70 dolar/varile yakın bir seviyede işlem gördü.