Petrolde Hürmüz krizi devam ediyor: Ateşkes var ama riskler sürüyor

Brent petrol, önceki iki işlem gününde yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra varil başına 99 doların hemen altında işlem gördü. ABD ham petrolü ise 90 dolar civarında seyrini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran’a yönelik yeni saldırıların erteleneceğini belirtirken, “görüşmeler sonuçlanana kadar” İran bağlantılı gemilere yönelik engellemelerin süreceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social’daki paylaşımında, ABD’nin ablukayı kaldırarak Hürmüz Boğazı’nı açması halinde “İran ile asla bir anlaşma yapılamayacağını, aksi halde ülkenin geri kalanını liderleri dahil yok etmek gerekeceğini” ifade etti.

Petrol fiyatları, Basra Körfezi’ndeki gelişmeler ve normalde küresel ham petrol akışının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle sert dalgalanmalar yaşadı. Oynaklık, talebin çöktüğü COVID-19 döneminden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İran, abluka sürdükçe Hürmüz'ü açmayacak

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran, ABD Donanması gemilere müdahale etmeyi sürdürdüğü sürece boğazı yeniden açmayacak ve gerekirse ablukayı güç kullanarak kıracak. ABD ise salı günü yaptırım altındaki bir petrol tankerini durdurup gemiye çıktığını, hafta sonu bir yük gemisine el koyduğunu ve toplamda 28 gemiyi geri çevirdiğini açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre küresel gösterge Brent, salı günü kapanış sonrası işlemlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in barış görüşmeleri için planlanan İslamabad ziyaretini iptal ettiğine dair haberin ardından kısa süreliğine 100 doların üzerine çıktı. Bu gelişme, İran medyasının ülkenin Pakistan aracılığıyla ABD’ye görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirmesiyle aynı zamana denk geldi. Trump’ın ateşkesi uzatma açıklamalarının ardından ise vadeli fiyatlar yeniden geriledi.

Müzakereler, iki haftalık ateşkes sona ermeden önce gerilimi düşürmek ve petrol tankerlerinin yakında boğazdan geçip geçemeyeceğini netleştirmek için son dakika fırsatı olarak görülüyordu. Ancak taraflar arasında İran’ın nükleer kapasitesi ve Lübnan’a yönelik İsrail müdahalesi gibi birçok çözülmemiş konu yer alıyor.