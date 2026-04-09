Petrolde Hürmüz krizi: Nisan 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünün ardından tekrar yükseldi

Petrol, Nisan 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünün ardından yeniden yükseldi. Bu yükselişte Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Orta Doğu’daki kırılgan ateşkesi raydan çıkarma riski yaratması etkili oldu.

Brent petrol çarşamba günü yüzde 13 düşüş yaşadıktan sonra varil başına 97 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü yaklaşık 98 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının ardından boğazdan petrol tankerlerinin geçişinin durduğunu bildirdi. Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bu iddiaya karşı çıkarak “Boğaz'ın yeniden açılmaya başladığına dair işaretler görüyoruz” dedi. Vance’in, cumartesi sabahı yerel saatle İslamabad’da İran ile doğrudan görüşmeler için bir ABD heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre BOK Financial Securities’te kıdemli başkan yardımcısı olan Dennis Kissler, “Bu henüz bitmiş değil. ABD ham petrolünün alt seviyelerine inmesi için boğazın hiçbir engel olmadan tamamen açıldığını görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum” dedi.

Bölgede çatışmalar aralıklarla devam etti. Buna İsrail’in Lübnan’daki hamleleri ve İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürdü. Ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı konusunda Tahran ile ABD-İsrail tarafı arasında anlaşmazlık bulunuyor.

İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf, X platformunda yaptığı açıklamada ateşkes teklifinin üç maddesinin şu ana kadar ihlal edildiğini söyledi. Bu arada İran’ın Limanlar ve Denizcilik Örgütü, devlet ajansı Nour News’e göre, Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış yapan gemiler için iki güvenli rota belirledi. Habere göre bu güzergâhlar, gemisavar mayınlardan kaçınmak amacıyla oluşturuldu.

Enerji arzının normale dönmesi haftalar sürecek

Hürmüz’de geçişler yeniden artsa bile enerji arzının normale dönmesi hemen olmayacak. Petrol ve gaz sahalarında üretim düşürüldü, rafineriler üretimi kıstı veya tamamen durdurdu. Bunların normale dönmesi haftalar hatta muhtemelen daha uzun sürebilir.