Petrolde Macquarie analizi: Hürmüz düğümü 200 dolarlık senaryoyu gündeme taşıdı

Ekonomik göstergeleri sadece rakamlar üzerinden okumak, mevcut konjonktürde yanıltıcı bir iyimserliğe yol açabilir. ABD yönetiminin bölgedeki askeri hamlelerini 10 günlüğüne askıya alması piyasalarda geçici bir nefes payı olarak algılansa da, madalyonun diğer yüzünde Hürmüz Boğazı’nda bekleyen 350’den fazla dev tanker gerçeği duruyor. Bu kilitlenme, küresel lojistik zincirinin sadece yavaşlaması değil, ana damarlarından birinin tıkanması anlamına geliyor.

Macquarie projeksiyonu: %40 olasılığın ağırlığı

Emtia piyasasının en güçlü oyuncularından biri olan Macquarie’nin bugün paylaştığı analiz, basit bir tahminin çok ötesinde anlamlar taşıyor. Analizde vurgulanan, krizin haziran ayına sarkması durumunda petrolün 200 dolara ulaşabileceği öngörüsü, aslında küresel ekonomiye yapılan bir stres testi uyarısıdır. Bu rakamın bir ihtimal olarak telaffuz edilmesi bile, üretim maliyetlerinden hanehalkı harcamalarına kadar her kalemin yeniden fiyatlanmasına neden oluyor. Mevcut durumda bu sert senaryonun %40 gibi yüksek bir olasılıkla masada tutulması, riskin ne denli yakın olduğunu kanıtlıyor.

OECD verileriyle büyüme kaygıları derinleşiyor

Madalyonun makroekonomik tarafında ise OECD’nin bugün güncellediği rakamlar dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Küresel büyüme tahmininin %3,3’ten %2,9’a çekilmesi, artan enerji maliyetlerinin dünya ekonomisi üzerindeki baskısını net bir şekilde kanıtlıyor. 200 dolarlık bir petrol fiyatı, sadece bir akaryakıt zammı değil; üretim maliyetleri üzerinden gıda, tekstil ve teknoloji sektörlerinde sürdürülebilirliğin sorgulanması anlamına geliyor. Bu durum, küresel ekonomide stagflasyon riskinin kalıcı hale gelme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Diplomatik trafik ve piyasaların beklentisi

Çin’in ABD’nin ticari uygulamalarına yönelik eş zamanlı başlattığı soruşturmalar, enerji krizinin sadece bir arz-talep meselesi olmadığını, büyük güçler arasındaki yeni bir ticaret savaşının parçası olduğunu gösteriyor. Bir yanda Hürmüz’deki tanker trafiği, diğer yanda diplomatik masadaki sert pazarlıklar, 2026 yılının ikinci yarısının çok daha çetin geçeceğine işaret ediyor.

Özetle; önümüzdeki 10 günlük süreç sadece askeri bir sessizlik dönemi değil, aynı zamanda küresel ekonominin 200 dolarlık bir şoka girip girmeyeceğinin belirleneceği bir karar eşiği olacak. Macquarie’nin çizdiği bu tablo, eğer diplomatik bir çözümle desteklenmezse, enerji piyasalarında normalleşmenin çok daha sancılı olacağını gösteriyor.