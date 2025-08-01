Petrolde yeni vergi etkisi

Yatırımcılar, ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni ve daha yüksek vergilerin ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceğini ve küresel yakıt talebi artışını azaltabileceğini değerlendiriyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,06 artışla varil başına 71,74 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,01 artarak 69,27 dolar seviyesine ulaştı.

Yine de Brent’in bu haftayı yüzde 4,9 artışla, WTI’nın ise yüzde 6,4 yükselişle kapatması bekleniyor. Bu artışta, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta başında özellikle Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü alıcılarına gümrük vergisi tehdidinde bulunması, Rusya’yı Ukrayna savaşını durdurmaya zorlamak istemesi etkili oldu.

Yeni vergi etkisi

Ancak cuma günü yatırımcıların dikkati, Trump’ın ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik açıkladığı çoğunluğu artırılmış yeni vergilere çevrildi.

Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Kanada, Hindistan ve Tayvan da dahil olmak üzere birçok ülke ve bölgeden ABD’ye ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri getirdi. Bu ülkeler, Trump’ın 1 Ağustos olarak belirlediği süreye kadar ABD ile ticaret anlaşması imzalayamamıştı.