Petroldeki artış ambalaj ve plastik sektörüne de hızlı yansıdı

ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaşın ikinci haftası geride kalırken, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının etkileri daha fazla görülmeye başlandı.

Ham petrol fiyatlarında yaşanan öngörülemez yükselişler, petrokimyasal hammadde fiyatlarına da yansıyor. Alçak Yoğunluk Polietilen gibi ürünlerde zam oranı yüzde 60’a kadar yükseldi. Sektör temsilcileri şu an bitmiş ürüne yüzde 20 ila yüzde 40 arası zamlar yapıldığını belirterek, "Yerli hammadde üreticisi Petkim’in iç pazarın ihtiyacının yüzde 7’sini karşılayabiliyor, savaş devam ederse sektörümüz çok ciddi sıkıntılara neden olacak" dedi.