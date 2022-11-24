Petrole tavan fiyat Moskova'nın gelirini etkilemeyecek

G7 ülkelerinin, Rus petrolüne getirmeyi tasarladığı 65-70 dolar düzeyindeki tavan satış fiyatının Moskova'nın petrol gelirlerinde azalışa yol açması beklenmiyor.

Rusya'nın petrol ihracatı hakkında doğrudan bilgi sahibi beş sektör kaynağının verdiği bilgiye göre, G7'nin değerlendirdiği tavan fiyat seviyesi, hali hazırda Asyalı alıcıların Rus petrolüne ödediği fiyata denk geldiği için sınırlamanın başlangıçta Moskova'nın petrol gelirlerine düşürücü bir etki yaratmayacağı tahmin ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale son vermesi için ülkenin başlıca gelir kaynağı olan petrol ihracat gelirlerini sınırlamak isteyen G7 ülkeleri Rusya'nın deniz yoluyla ihraç ettiği petrolün fiyatına tavan fiyat getirecek bir mekanizma kurguladılar.

Tavan fiyatın 5 Aralık'ta devreye alınması planlanırken G7 ülkeleri mekanizmayı uluslararası petrol piyasasında arz sıkışıklığına, dolayısıyla fiyat artışlarına sebep olmadan gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar.

Rusya, 196 milyar dolar gelir elde edecek

Rusya, tahminlere göre bu yıl petrol ve doğalgaz ihracatından 196 milyar dolar gelir elde edecek. Geçen yıl bütçenin yüzde 36'sını oluşturan petrol ve doğalgaz gelirleri, bu yıl bütçenin yüzde 42'sini oluşturacak.

Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin petrol alımını durdurmasıyla birlikte Hindistan, Çin'den sonra Rus petrolünün ikinci büyük ithalatçısı haline geldi.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre bazı Hintli alıcılar Rus petrolünü yaklaşık 25-35 dolar iskontoyla satın alıyor. Bu durumda dün varil başına 85 dolarda işlem gören Brent'e göre Rus ham petrolü için ödenen fiyatın 50-60 dolar olduğuna işaret ederken, bu fiyat tasarlanan tavan fiyatın zaten altında kalıyor.