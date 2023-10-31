Pfizer 4 yıl sonra çeyreklik dönemi zararla kapattı

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer üçüncü çeyrekte hisse başına 42 sent zarar açıkladı. Şirket bir önceki çeyrekte hisse başına 1,51 dolar kâr açıklamıştı.

Paxlovid satışları Temmuz-Eylül döneminde %97 düşüşle 202 milyon dolara gerilerken, aşı gelirleri geçen yılki 4,4 milyar dolardan 1,31 milyar dolara düştü.

COVID-19 hapı ve Alman ortağı BioNTech ile birlikte ürettiği aşının satışları, Pfizer'in gelirini son iki yılda rekor seviyelere yükseltlmişti

Pfizer bu ayın başlarında ABD hükümetinden yaklaşık 8 milyon Paxlovid hapını geri almayı kabul ettikten sonra 2023 satış tahminini 9 milyar dolar düşürmüştü.

Şirket ayrıca pandemiyle ilgili ürünlerine olan talebin düşmesi nedeniyle 3,5 milyar dolarlık bir maliyet azaltma programı açıkladı.