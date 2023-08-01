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Pfizer'ın geliri yüzde 54 düştü

Pfizer'ın, koronavirüs ürünlerine talebin düşmesiyle ikinci çeyrekte geliri yüzde 54 ile beklentilerden fazla geriledi.

Haber Merkezi
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ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın koronavirüs ürünlerine talebin düşmesiyle ikinci çeyrekte geliri yüzde 54 ile beklentilerden fazla gerileyerek 12.73 milyar dolara geriledi.

Analistler, Pfizer'ın ikinci çeyrekte 13.27 milyar dolar gelir açıklamasını bekliyordu.

Pfizer, pandemi dönemindeki güçlü talebin ardından bu yıl koronavirüs ürün satışlarının düşüş kaydetmesini beklediğini açıklamıştı. Pfizer satışların 2024'te artmasını bekliyor.