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Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta geriledi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

Haber Merkezi
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi aralıkta geriledi
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, aralık ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, aralıkta eksi 5,5'ten eksi 16,4 değerine indi.

Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 2,9 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 13 puan azalarak, eksi 4,3'e geriledi. Sevkiyat endeksi, aynı dönemde 6 puan azalışla eksi 1,9'a düştü.

İstihdam endeksi de bu dönemde 8,6'dan 6,6'ya indi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.​​​​​​​

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