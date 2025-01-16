Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta yükseldi

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, ocakta eksi 10,9'dan 44,3 değerine yükseldi.

Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 5 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Endeksteki aylık artış da Haziran 2020'den sonra kaydedilen en yüksek değer oldu.

Yeni sipariş endeksi, ocakta 47 puan artışla 42,9 olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 39 puan artarak 41'e ulaştı ve Ekim 2020'den sonraki en yüksek değerini gördü.

İstihdam endeksi, ocakta 7 puan yükselerek 11,9'a çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.​​​​​​​