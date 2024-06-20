Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nde düşüş sürdü

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, haziran ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, haziranda geçen aya göre 3,2 puan azalışla 1,3 değerine indi.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden endekse dair piyasa beklentisi 4,8 olması yönündeydi.

Sektördeki genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret eden endeks, mayısta 4,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, haziranda 5,7 puan artmasına karşın eksi 2,2 değerini aldı. Sevkiyat endeksi ise aynı dönemde 6 puan azalarak eksi 7,2 ile aralık ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

İstihdam endeksi de haziranda 5 puan artışla eksi 2,5 değerinde gerçekleşti.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.