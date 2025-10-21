  1. Ekonomim
Philip Morris'in üçüncü çeyrek hisse başına kârı beklentileri aşarak 2,24 dolar oldu.

Philip Morris'in kârı beklentileri aştı
Philip Morris'in üçüncü çeyrek düzeltilmiş hisse başına karı 2,24 dolar oldu. Veri, 2,11 dolarlık tahminin üzerinde gerçekleşti.

Gelirler 10,85 milyar dolar ile 10,66 milyar dolarlık beklentiyi geçti. Şirket, 2024-26 büyüme hedeflerini aşma yolunda ilerlediğini de belirtti.

Yıllık düzeltilmiş hisse başına kar beklentisi 7,46-7,56 dolar aralığına yükseltildi. Bu tahmin daha önce 7,43-7,56 dolar seviyesindeydi.

