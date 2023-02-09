PIMCO: ABD’de resesyon olasılığı devam ediyor

Geçtiğimiz hafta yayımlanan istihdam raporu, ABD’de istihdamdaki büyümesinin Ocak ayında keskin bir şekilde hızlandığını gösterirken, işsizlik oranı 53 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,4'e gerilemişti.

Kuruluş yayımlanan son verilerde de görünen güçlü işgücü piyasasının Fed için enflasyonla mücadeleyi zorlaştığına inanıyor.

PIMCO ekonomisti Tiffany Wilding, güçlü ekonomik verilerin resesyonu geciktirebileceğini, ancak her şeye rağmen ekonomik bir durgunluğun muhtemel olduğunu söyledi.

Bazı kuruluşlar ise PIMCO’nun aksine, güçlü işgücü piyasasını durgunluk olasılığını azalttığına ve Fed'in ekonomiyi durgunluğa itmeden enflasyonu kontrol altına alarak yumuşak iniş şansını artırdığına inanıyor.

Bu doğrultu da Goldman Sachs, ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığını önceki %35'ten %25'e düşürmüştü.