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PIMCO: ABD'de temerrüt yok ancak, durgunluk olasılığı artıyor

PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Daniel Ivascyn, ABD'nin temerrüde düşmesinin olası olmadığını ancak borç tavanı müzakerelerinin uzamasının ekonomiye baskı yaparak durgunluk olasılığını artırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Amerika Merkezli Pasific Investment Management Co’nun (PIMCO)  baş yatırım yetkilisi Daniel Ivascyn, ABD'nin temerrüde düşmesinin olası olmadığını, ancak borç tavanı müzakerelerinin uzamasının uzun süreli belirsizlik yaratarak ekonomiye baskı yapabileceğini ve durgunluk olasılığını artırabileceğini söyledi. 

Borç krizinin etkisiyle yaşanan uzun süreli belirsizliğin ABD’de ekonomi ve piyasalar için ters rüzgar yaratabileceğinin altını çizen Ivascyn, durumun kredi koşullarını sıkılaştırması sebebiyle ekonomide bir durgunluk ihtimalinin artabileceğini ifade etti.

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