PIMCO uyardı: Yeni Fed dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir

Pacific Investment Management Co. (Pimco) yetkilileri, tahvil yatırımcılarının gelecek haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, yeni Başkan Kevin Warsh'un merkez bankasına kendi damgasını ne kadar hızlı vuracağına dair işaretleri takip edeceğini belirtti.

Eski bir Fed Başkan Yardımcısı olan Pimco Küresel Ekonomi Danışmanı Richard Clarida, yatırımcıların Warsh'un piyasalarla iletişim yöntemini hala anlamaya çalıştığını ifade etti. Clarida, 1980'li yıllardan bu yana yeni bir Fed başkanı göreve geldiğinde, piyasaların yeni rejimi ve iletişim dilini kavramaya çalışmasının haftalar veya aylar sürebileceğini ve bunun anlaşılır bir durum olduğunu dile getirdi. Clarida, asıl sorunun Warsh'un bu iletişime kendi odağını ve damgasını ne ölçüde ve nasıl vuracağı olduğunu vurguladı.

Warsh, "sözlü yönlendirmeye inanmadığını" söylemişti

Jerome Powell'ın yerine geçen yeni Fed başkanı, para politikasında daha az açık bir yaklaşımın benimsenmesini savunmuştu. Nisan ayındaki Senato onay oturumunda Warsh, geçmişteki ve şimdiki birçok meslektaşının aksine sözlü yönlendirmeye inanmadığını ifade etmişti.

Tahvil yatırımcıları, daha kısa FOMC açıklamaları, faiz tahminlerini gösteren "noktasal grafik" (dot plot) uygulamasının kaldırılması ve başkanın daha az basın toplantısı düzenlemesi gibi olası değişiklikleri değerlendiriyor. Merkez bankasının daha az yönlendirme sağlaması, daha az öngörülebilir hareket etmesi ve yetkililerin daha düzenli olarak karşı oy kullanmasına yol açacak iç tartışmalar üretmesi durumunda, yatırımcıların daha dalgalı piyasalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Pimco Yatırım Sorumlusu Daniel Ivascyn ise daha az iletişimin marjinal olarak biraz daha fazla oynaklık ve belirsizlik yaratabileceğini, bunun da aktif yönetim yoluyla getiri sağlama fırsatlarını artırabileceğini söyledi. Ivascyn, Warsh yönetimindeki bir Fed'in, piyasanın en çok odaklandığı alanlar olan faiz oranları ve bilanço politikasında yeterince bağımsız olacağını da sözlerine ekledi.