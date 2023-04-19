Pirinç piyasasında 20 yılın en büyük arz açığı yaşanabilir

Fitch Solutions'a göre Çin'den ABD'ye, oradan Avrupa Birliği'ne kadar pek çok ülkede pirinç üretiminin düşmekte olduğunu ve küresel pirinç piyasasının 2023'te son 20 yılın en büyük arz açığı ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Fitch Solutions'ın emtia analisti Charles Hart yaptığı açıklamada, "Küresel seviyede arz açığının en büyük kanıtı 10 yılın en yüksek seviyesindeki pirinç fiyatları" dedi.

Pirinç fiyatlarının 2024'e kadar cari yüksek seviyelerde kalması beklenen Fitch Solutions, yıl başından bu yana ortalama pirinç fiyatının 17,30 dolar/cwt olduğunu ve 2024'te fiyatın ancak 14,50 dolar/cwt seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Rapora göre, küresel pirinç arz açığı 2022-23 sezonunda 8,7 milyon ton olacak. Bu, 2003-2004 sezonundan bu yana görülen en büyük açık olacak. O sezonda 18,6 milyon ton açık ortaya çıkmıştı.