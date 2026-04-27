Piyasa bu hafta ECB'den faiz artırımı beklemiyor

Goldman Sachs'a göre politika yapıcılar, enflasyon üzerindeki ikinci tur etkileri daha sağlıklı değerlendirebilmek adına seçeneklerini açık tutmayı tercih edecek.

Piyasalar da bu hafta için faiz artışı olasılığı yaklaşık %20 seviyesinde fiyatlanırken, haziran toplantısına gelindiğinde bu ihtimalin %63'e yükseldiği belirtiliyor. Goldman raporunda yıl geneline bakıldığında ise yatırımcıların toplamda yaklaşık 58 baz puanlık faiz artışı fiyatladığı, bunun da kabaca iki adet 25 baz puanlık artış beklentisine işaret ettiği kaydedildi. Goldman Sachs'ın da temel senaryosunda benzer bir patika öngördüğü aktarıldı.