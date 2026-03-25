Piyasa Trump’a inanmıyor: Hürmüz’de normalleşme ufukta görünmüyor

Tahmin piyasalarında yatırımcılar, Orta Doğu’daki savaşın seyrine rağmen kritik petrol geçiş noktası Hürmüz Boğazı’nın kısa vadede yeniden açılacağına dair güven duymuyor.

Kalshi platformunda Hürmüz’de tanker trafiğinin 15 Nisan’dan önce “normal seviyelere” dönme ihtimali yüzde 25’in altında fiyatlanıyor. 1 Haziran’a kadar bu olasılık yüzde 67’nin üzerine çıkarken, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 76’ya yükseliyor.

Normalleşme, IMF PortWatch verilerine göre yedi günlük ortalama geçiş çağrılarının 60’ın üzerine çıkması olarak tanımlanıyor. Piyasada yaklaşık 100 bin dolar tutarında işlem yapıldığı bildirildi.

Trump açıklama yapmıştı

Savaş öncesinde dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçerken, İran 28 Şubat’taki ABD-İsrail hava saldırılarının ardından ticareti fiilen durdurdu. ABD Başkanı Trump pazartesi günü boğazın “çok yakında” açılabileceğini söyleyerek İran ile ortak kontrol paylaşımından söz etti. Trump, “Onlar anlaşma yapmak istiyor, biz de istiyoruz” dedi. Ancak anlaşma sağlanmazsa saldırıların süreceğini belirtti.

Normalleşme ihtimali düşük

Kalshi’de ayrı bir piyasada 1 Nisan’da boğazda yedi günlük ortalama geçiş çağrılarının 10’un üzerine çıkma ihtimali yüzde 30 olarak fiyatlanıyor. Şubat ayında toplam geçiş çağrıları bazı günlerde 100’ü aşmıştı.

Polymarket forumunda ise 1 milyon dolarlık işlem hacmiyle nisan sonuna kadar normalleşme ihtimali yüzde 39 olarak görülüyor. Bu oran ay başında yüzde 80’e kadar çıkmıştı.

Savaşın dördüncü haftasında ABD borsaları sert kayıplar yaşarken, Dow Jones Endeksi 2023’ten bu yana en uzun haftalık düşüşünü kaydetti. Russell 2000 endeksi ise yüzde 10’dan fazla gerileyerek düzeltme bölgesine girdi.