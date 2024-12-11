Piyasalar ABD enflasyona kilitlendi: Oynaklık bekleniyor

Brown Brothers Harriman'dan Elias Haddad, 1630 TSİ'deki enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkması halinde ABD doları ve Hazine getirilerinin daha da yükselebileceğini söyledi.

"Bunun sonucunda ABD'nin faiz oranlarını düşürme beklentileri daha da azalabilir" değerlendirmesini yapan Haddad, “ABD faiz oranı beklentilerinin dolar ve Hazine getirileri lehine daha yüksek ayarlanması için alan görüyoruz” dedi.

Wall Street Journal'ın anketine göre yıllık manşet TÜFE Ekim ayındaki yüzde 2,6'ya kıyasla Kasım ayında yüzde 2,7 olarak tahmin ediliyor.

2 yıllık Hazine getirisi 2 baz puan artışla yüzde 4,168'e yükselirken, 10 yıllık Hazine getirisi 2 baz puan artışla yüzde 4,238'e yükseldi. DXY dolar endeksi iki haftanın en yüksek seviyesi olan 106,81'e yükseldi.

Fed politikasına ilişkin görünümü değiştirmez

Pepperstone'dan Michael Brown, bugün TSİ 1630'da açıklanacak olan Kasım ayı ABD TÜFE verilerinin Fed'in politikasına ilişkin yakın vadeli görünümü önemli ölçüde değiştirmesinin olası olmadığını savundu.

Kıdemli araştırma stratejisti Brown, önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indiriminin “Bu noktada fiyat baskılarının değil işgücü piyasasının politika değişikliklerinin birincil belirleyicisi olmasıyla” kilitlenmiş gibi göründüğünü söyledi.

The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler, manşet yıllık TÜFE'nin Ekim ayındaki yüzde 2,6'dan Kasım ayında yüzde 2,7'ye hızlanmasını beklerken, çekirdek yıllık TÜFE'nin değişmeyerek yüzde 3,3 olmasını öngörüyor.