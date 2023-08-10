Piyasalar, ABD enflasyonuna odaklandı

Çin'deki deflasyon endişelerinin etkileri devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in para politikasına ilişkin gidişatı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Çin’e yönelik haberler risk iştahını olumsuz etkiledi

Öte yandan ABD yönetiminin Çin'e teknoloji yatırımlarına sınırlama getirmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Çin'deki belirli ulusal güvenlik teknoloji ürünleri yatırımlarını yasaklayacak ve bazı yatırım işlemlerinin bildirilmesini gerektirecek kararname çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Biden'ın askeri, istihbarat, gözetleme veya siber özellikli yetenekler için kritik olan hassas veya ileri teknolojilerle ürünler geliştirmeye ve bunlardan yararlanmaya çalışan ilgili ülkelerin ABD'ye oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini ele almak için başkanlık kararnamesi yayımladığı bildirildi.