Piyasalar alarmda: İki büyük merkez bankası faiz artışına mı hazırlanıyor?

ING, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) nisan toplantısında faizleri sabit bırakmasının piyasalarda yaygın beklenti haline geldiğini, yerel basında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerin de bu görüşü desteklediğini aktardı. Kurum, Orta Doğu'daki gelişmelerin belirsizliğini koruduğunu belirtirken, son verilerin enerji şoklarının büyümeden ziyade enflasyon üzerinde daha kalıcı ve güçlü bir etki yarattığına işaret ettiğini vurguladı.

ING, bu görünümün BoJ'un gelecek hafta yayımlayacağı üç aylık görünüm raporuna yansıyacağını ve enflasyon tahminlerinde belirgin yukarı yönlü revizyon beklediğini, büyüme tahminlerinde ise sınırlı aşağı yönlü güncelleme öngördüğünü ifade etti. Bununla birlikte kurum, bu beklentinin piyasa konsensüsünden ayrıştığını belirtirken, BoJ'un faiz artırım kararını veri odaklı şekilde vereceğini aktardı. ING'ye göre, Nisan ayında faiz artışı yapılmaması durumunda, BoJ iletişiminin Haziran ayında bir faiz artırımına yönelik daha güçlü sinyal vermesi bekleniyor.

"ECB'den haziranda faiz artırımı bekleniyor"

Bloomberg anketine göre analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) İran savaşı nedeniyle faizleri haziran ayında bir kez artırdıktan sonra büyümeyi desteklemek amacıyla ilerleyen dönemde yeniden indirebileceğini öngörüyor.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, ECB'nin 30 Nisan toplantısında mevduat faizini yüzde 2 seviyesinde sabit tutmasını beklerken, güncellenmiş projeksiyonların ardından Haziran'da 25 baz puanlık artış öngörülüyor.

Ankete göre haziranda faiz artışı bekleyenlerin yarısı, 2027 sonuna kadar en az bir faiz indirimi öngörürken, medyan tahmin mevduat faizinin Eylül 2027'de yeniden yüzde 2 seviyesine gerileyeceğine işaret ediyor.