Piyasalar bekledi, Powell sessiz kaldı! Fed’den faiz ile ilgili yeni mesaj yok

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair verilecek sinyallere çevrilmişti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, Topluluk Bankası Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında para politikası veya ekonomik görünüm hakkında yorum yapmadı.

Yerel bankaların ABD finans sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti

Powell, Topluluk Bankası Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında yerel bankaların ABD finans sistemindeki kritik rolünü vurguladı. Powell, seyahatte olduğu için toplantıya katılamadığını belirterek, Denetim Başkan Yardımcısı Miki Bowman'ın ev sahipliği ve Kurul personeline teşekkür etti.

Yerel bankaların, hizmet verdikleri kişi ve işletmelerle güçlü bağları ve yerel ekonomik koşullar hakkında doğrudan bilgiye sahip olduklarını belirten Powell, bu yakın bağların bankacıların müşterilerini daha iyi anlamalarına ve daha uygun ürün ve hizmetler sunmalarına olanak tanıdığını ifade etti.

Fed, denetim uygulamalarını ihtiyaca uygun şekilde uyarlayacak

Powell, bugünkü etkinliğin Fed liderlerinin yerel bankacılardan doğrudan bilgi alması ve karşılaştıkları sorunları öğrenmesi için değerli bir fırsat olduğunu vurguladı. Fed'in, yerel bankalar için denetim uygulamalarını ihtiyaca uygun şekilde uyarlayarak gereksiz yükü azaltmaya kararlı olduğunu, aynı zamanda bu bankaların güvenli ve sağlam şekilde faaliyet göstermesini sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Powell'dan sinyal gelmedi

Fed faiz kararı ile ilgili tahminler ne yönde?

Para piyasalarında Fed'in 29 Ekim'de 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın aralık ayındaki toplantıda da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki beklentilerin yanı sıra dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu. Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini destekledi. Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi.