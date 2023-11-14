Piyasalar bu veriye kilitlendi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik fiyatlamalardaki öneminin korurken, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretleri de varlığını sürdürüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin farklı etkinliklerde yapacakları konuşmalarından bankanın önümüzdeki süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu aranacağını söyledi.

Piyasalarda oynaklık artabilir

ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, ABD Kongresinde federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda hafta sonu hükümetin kısmen kapanma riski olduğunu vurgulayarak, uzun süreli bir kapanmanın da ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı 2024 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 66,6 milyar dolar oldu.

Analistler, hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar yüz yüzde görüşeceğini hatırlatarak, görüşmeden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.