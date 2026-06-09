Piyasalar ECB'nin perşembe günü faiz artırımını tamamen fiyatladı

TwentyFour Asset Management'tan Gordon Shannon, piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü uzun süredir beklenen faiz artırımını tamamen fiyatladığını ve eylül ayında ikinci bir artırım beklediğini, para politikasında sıkılaşmanın bir kredibilite önlemi olarak öne çıktığını değerlendirdi.

Shannon, yayımladığı notta, "ECB, büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler artsa bile, enflasyonun enerji kaynaklı hızlanma etkisini görmezden gelmeye hazır değil" dedi. Shannon, "Sıkılaştırma, 2022'nin hatıraları hâlâ çok canlıyken, bir kredibilite önlemi olarak sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Shannon, ECB'nin iletişiminin muhtemelen daha koşullu ve eyleme dönük hale geleceğini, ancak daha açık olmayacağını öngördü. Shannon, "(ECB Başkanı Christine) Lagarde kendisini önceden bağlamayacak, bunun yerine ECB'nin veri odaklı, toplantı bazlı yaklaşımını yeniden teyit edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle euro CDS’ler istikrarlı seyrediyor

Euro cinsi kredinin temerrüde karşı sigortalanma maliyeti, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle istikrarlı seyrediyor. Tickmill Group'tan Patrick Munnelly, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma yönündeki anlaşmasının, "daha derin bir bölgesel çatışma ve daha yıkıcı bir enerji şokuna ilişkin acil endişeleri" azalttığını belirtti.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, euro yatırım yapılabilir seviye kredi temerrüt takaslarını (CDS) izleyen iTraxx Europe Main endeksi 54 baz puanda değişmeden seyretti. Euro yüksek getirili CDS'leri izleyen iTraxx Europe Crossover endeksi ise 1 baz puan gerileyerek 263 baz puana indi.