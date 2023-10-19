Piyasalar Fed Başkanı Powell'a kilitlendi

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkması pay piyasalarını baskılıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Öte yandan, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise eylülden bu yana ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik olduğu, iş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı hızla artmaya devam ettiği bildirildi.

Powell'ın mesajları takip edilecek

Analistler, Fed'in attığı adımlara karşın ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, buna karşın sonraki iki toplantıya ilişkin belirsizliklerin Powell'ın bugünkü açıklamalarıyla netleşebileceğini bildirdi.