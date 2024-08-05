Piyasalar Fed'den 'olağanüstü indirim' bekliyor
ABD ekonomisinin kötüleştiği endişesiyle beraber, Fed'in toplantı tarihinden önce faiz indirimi adımı atabileceği fiyatlanmaya başladı.
ABD'den gelen verilerin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle, küresel hisse senedi piyasalarda deprem yaşanıyor. Piyasalar, bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 25 baz puan faiz indirimi ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlıyor.
Yüksek enflasyon riskine dair endişeler neredeyse tamamen ortadan kalktı ve yerini resesyon endişelerine bıraktı. Yatırımcılar artık bir hafta içinde olağanüstü toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gidilme olasılığını yüzde 60 ihtimal olarak görüyor.
Öte yandan piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek ay 50 baz puanlık faiz indirim ihtimali de yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.
Daha önce ne zaman olmuştu?
Fed daha önce de, kriz dönemlerinde olağanüstü toplantılar yaparak faiz indirimi kararları almıştı.
Fed, COVID pandemisinin ekonomiye olan olumsuz etkileri nedeniyle, Mart 2020'de olağanüstü toplantıyla politika faizini yüzde 0 - 0,25 aralığına indirmişti.
2008'de ise, Lehman Brothers'ın iflasını açıklamasının finans piyasalarını sarsmasıyla Fed 50 baz puan faiz indirimine gitmişti.
1994, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında da Fed olağanüstü faiz indirimleri yapmıştı.