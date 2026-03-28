Piyasalar Fed’in sıradaki hamlesinin faiz artışı olabileceğini fiyatlıyor

Cuma günü tahvil piyasasında yaşanan satış dalgası, yatırımcıların artan petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı çekebileceği endişesiyle Fed’in faiz politikasında daha şahin bir duruşa yöneleceğini düşündüğüne işaret etti.

Tahvil fiyatlarıyla ters hareket eden 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,46’ya kadar yükselerek temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Başkan Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları ertelemesi ise piyasalardaki endişeleri yatıştırmaya yetmedi.

“Daha uzun süre yüksek faiz”

Horizon Araştırma ve Kantitatif Stratejiler Başkanı Mike Dickson, yatırımcıların yeniden “daha uzun süre yüksek faiz” beklentisine döndüğünü belirtti.

İki yıllık tahvil faizinin %4’e yükselmesi de benzer bir tabloya işaret etti. Bank of America ABD ekonomisti Aditya Bhave, kısa vadeli faizlerle petrol fiyatları arasındaki ayrışmanın dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatları yatay seyretti

Fed toplantısından bu yana geçen 10 günde ABD petrolü West Texas Intermediate (WTI) vadeli kontratları %1’den az düşüşle yatay seyretti. Küresel gösterge Brent petrol ise yaklaşık %3 geriledi.

Piyasalar artık faiz indirimi beklemiyor

CME verilerine göre yatırımcılar, Fed’in eylül toplantısına kadar faiz artırma ihtimalini yaklaşık %20 olarak fiyatlıyor. Önümüzdeki altı ay için ise faiz indirimi ihtimali sıfır olarak görülüyor.

Bir ay önce ise eylül ayına kadar en az bir faiz indirimi ihtimali %90’ın üzerindeydi.

Fed üyelerinden şahin mesajlar

Fed Başkanı Jerome Powell’ın son toplantı sonrası açıklamaları şahin bulunurken, Fed üyesi Christopher Waller’ın 20 Mart’taki röportajında petrol fiyatlarındaki artıştan ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Bhave, piyasaların artık Fed’in daha şahin bir reaksiyon fonksiyonuna ve olası daha geniş bir emtia şokuna hazırlandığını ifade etti.

Faiz indirimi ihtimali düşüyor

Polymarket verilerine göre yatırımcılar 2026 yılında faiz indirimi yapılmama ihtimalini %40 olarak fiyatlarken, bu yıl içinde faiz artışı ihtimali %25 seviyesinde görülüyor.

Piyasalarda stres sinyalleri artıyor

Yükselen tahvil faizleri, stratejistlerin piyasa stresi göstergesi olarak yakından izlediği sinyallerden biri olarak öne çıkıyor.

deVere Group CEO’su Nigel Green, petrol fiyatları, hisse senetleri ve tahvil getirilerinin politika yapıcılar için “gerçek zamanlı sinyal mekanizması” haline geldiğini belirtti.

Zayıflık sürebilir

Fundstrat Teknik Strateji Başkanı Mark Newton, petrol fiyatları ve tahvil getirileri yükselmeye devam ettiği veya anlamlı bir ateşkes sağlanmadığı sürece piyasalarda kısa vadeli zayıflığın sürebileceğini belirtti.