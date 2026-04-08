Piyasalar için kritik eşik: Savaş erken bitebilir

Commonwealth Bank of Australia Jeoekonomik Analisti Madison Cartwright, ABD-İran savaşının daha önce öngördüğü şekilde haziran yerine mayısta sona erebileceğini belirtti.

Yayımlanan raporda analist, ateşkesin savaşı bitirmediğini ancak olası bir sonun başlangıcı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Cartwright, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının kalıcı bir barış anlaşmasına doğru gerçek bir ilerlemeye işaret ettiğini belirterek ABD ve İran'ın önerilerinin birbirinden derinden ayrışmasına karşın ateşkesin Washington'ın uzlaşmaya temkinli biçimde açık olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Savaşın ekonomik sonuçlarının büyümeye devam ettiğini ekleyen analist, müzakerelerin siyasi engeller nedeniyle çökmesi halinde piyasaların güçlü ve olumsuz tepki vereceğini vurguladı.