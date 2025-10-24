Piyasalar için kritik veri açıklandı: ABD’de eylülde enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle ancak bugün açıklayabildiği eylül ayı tüketici fiyatları belli oldu. Aylık bazda ABD'de enflasyon yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,4 olarak açıklanmıştı.

Yıllık bazda da enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 3 oldu. Ekonomistlerin yıllık enflasyonda beklentisi yüzde 3,1 olarak belirtilmişti.

ABD'de çekirdek TÜFE eylülde aylık yüzde 0,3 olan beklentiye karşılık yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3 olurken, eylül ayına ilişkin yıllık çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 3,1 olarak belirlenmişti.

Enerji fiyatları eylül ayında yüzde 1,5 artarken, gıda fiyatları yüzde 0,2 arttı.

Enflasyon raporu 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarında faiz kararı konusunda değerlendirme için önemliydi.

Piyasaların tepkisi ne oldu?

Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar endeksi geriledi. DXY 98,85 seviyesinden 98,24'e kadar gerilerken, ilk tepki sonrasında 98,60 seviyesinde dengelenmeye çalıştığı görüldü.

Güne başlarken negatif seyirde hareket eden ons altında da ilk tepki 4.061 dolar seviyesinden 4.092 seviyesine çıktığı görüldü. Şu sıralarda yüzde 1 seviyesinde ekside 4.085 dolar seviyesinden işlem görüyor.