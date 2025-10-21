Piyasalar Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi'yi ılımlı karşıladı

Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçilen Takaiçi Sanae'yi piyasalar olumlu karşılarken, izleyeceği mali politikaların uzun dönemli etkilerine yönelik soru işaretleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Takaiçi, bugün yapılan seçimde 465 sandalyeli alt mecliste 237 oy alarak çoğunluğu elde etti. Bu sonuçla birlikte, günün ilerleyen saatlerinde Japonya’nın 104. başbakanı seçildi.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyordu.

Dün Japonya'da iktidardaki LDP ile muhalefetteki Nippon Ishin (JIP) koalisyon mutabakatı imzalanmıştı. Söz konusu mutabakatın ardından Nikkei 225 endeksi dün, günü yüzde 3,37 yükselişle kapatmıştı.

Takaiçi'nin başbakan olarak seçilmesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,15 artışla rekor seviyeden kapattı.

Siyasi belirsizlik azaldı

Siyasal belirsizliklerin azalmasıyla Japon piyasalarında alıcılı bir seyir öne çıkarken, ülkedeki maliye ve para politikasına yönelik belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasında etkili oluyor.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" Takaiçi Sanae'ye yönelik değerlendirmede bulunan Asya Piyasaları Uzmanı Sadi Kaymaz, iktidar partisi LDP’nin 35 milletvekiline sahip Ishin’le yaptığı koalisyonun piyasalara çeşitli açılardan tesir etme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Kaymaz, maliye politikasında büyüme odaklı bir şekillenmeye kesin gözüyle bakıldığını ifade ederken, " Yapay zeka ve robot teknolojileri gibi stratejik alanlarda yatırımlara hız verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede Tokyo borsasında Fanuc, Lasertec, Tokyo Electron gibi şirketler son gelişmelere belirgin pozitif tepkiler verdi, hisse bazlı yükselişler zaman zaman yüzde 6’yı aştı." dedi.

BoJ ve Takaiçi enflasyona bakış açısında ayrışıyor

Kaymaz, koalisyonun para politikasına doğrudan etkisinin pozitif olmasının beklendiğini aktarırken, buna karşın ilave kamu harcamaları ve vergi indirimleri gibi adımların enflasyon ve büyüme göstergelerine etkileri yakından takip edileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkilileri ekonomik görünümün iyileşmesi ve enflasyonun kalıcılığına inandığı takdirde faiz artırımları konusunda daha cesur adımlar atabileceğini ifade eden Kaymaz sözlerine şöyle devam etti:

"Japonya’da iktidarın merkez bankasına doğrudan müdahale geçmişi bulunmuyor veya bilinmiyor. Fakat bu müessese arasında genel bir eşgüdüm de yadırganmıyor. Piyasaları kaygılandıran konu ise enflasyona bakış açılarındaki temel farklılık. Takaiçi, enfasyonun talep zayıflığı nedeniyle canlanmadığını veya kalıcılık göstermekte zorlandığını düşünüyor. O nedenle büyüme odaklı politikaların deflasyon geçmişini tamamen geride bırakmak için elzem görüyor. BoJ'u ise son dönemde yükselen enflasyon beklentileri kaygılandırıyor. Para ve maliye politikasında o bakımdan bir çatışma potansiyeli bulunuyor."

"Piyasalar dengeleyici unsur olarak pozitif karşılıyor"

Sadi Kaymaz, koalisyonun yeni ortağının devlet kurumlarının etkin işleyişi konusunda hassas olduğunu vurgulayarak, etkin yönetim anlayışını seçim çalışmalarında öne çıkardıklarını ve koalisyon görüşmelerinde kamu yönetiminin sadeleşmesini ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıkardıklarını söyledi.

Diğer taraftan Ishin'in bütçe dengesine de önem verdiğini ifade eden Kaymaz, "Parti, Japonya’nın 2027 yılında faiz dışı bütçe fazlası hedefinden sapmaması gerektiğini de vurguluyor. O bakımdan piyasalar yeni koalisyon ortağını dengeleyici unsur olarak pozitif karşılıyor." dedi.

Yeni yönetimin harcama politikası

Kaymaz, Japonya'da yeni yönetimin harcama politikasına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Japonya’da yeni yönetimin vergi indirimlerine daha iyimser yaklaşması piyasalarda endişe verici konular arasında yer alıyor. Harcamaların vergi indirimleriyle gerçekleşmesi halinde uzun vadeli borç görünümünde bozulma yaşanacağı düşünülüyor. Bu yüzden uzun vadeli tahvillerde satış eğilimi son dönemde dikkat çekiyor. Özellikle 20, 30 ve 40 yıl vadeli tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi o yüzden dikkatle takip ediliyor. Önceki LDP lideri ve Başbakan İşiba Şigeru, geçim sıkıntısında yaşanan artışa rağmen mali disiplin çabalarıyla öne çıkmış ve vergi indirimlerine direnmişti."

Kaymaz, bu gelişmelerle Japonya’da BoJ’un ay sonundaki toplantısında faiz artırım ihtimalinin swap piyasalarında yüzde 25 ihtimalle fiyatlandığını ifade etti.

Yeni hükümetin istikrarı piyasalarda soru işareti yaratan unsurlar arasında yer aldığını aktaran Kaymaz, İshin’le pragmatik bir işbirliğinin gerçekleştiğini ve küçük ortağın kabineye bakan yollamasının beklenmediğini söyledi.