Piyasalarda ‘Başkan Powell’ etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin dün yaptığı sunumda, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde "bu yılın bir noktasında" politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın muhtemelen uygun olacağını belirterek, "Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil" ifadesini kullandı.

Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğine dikkati çeken Powell, bunun sonucunda enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için daha da sıkı politikaların gerekebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Powell, ülkenin büyük bankalarının sermaye gerekliliklerine ilişkin önerilen teklifte, değişiklik olabileceğinin sinyalini de verdi.

Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasalar tarafından pozitif karşılandığına işaret ederek, yarın ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemde atacağı adımları etkileyebileceğini anımsattı.

Bej Kitap: Ekonomik büyümeye ilişkin görünüm olumlu

Ayrıca, Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda da ekonomik faaliyetin ocak ayının başından bu yana hafif artış kaydettiği bildirildi. Raporda, gelecekteki ekonomik büyümeye ilişkin görünümün genel olarak olumlu kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Dün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat istikrarı konusunda işi bitirmeye kararlı olduklarına dikkati çekerek, yüksek faiz oranlarının konut maliyetlerini geçici olarak artırdığını ancak enflasyonu düşürmek için buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Artan konut maliyetlerinin yüksek enflasyonun temel itici gücü olduğuna işaret eden Daly, Fed'in enflasyonu düşürmede kararlı olduğunu yineledi.

Lagarde'ın konuşması yatırımcıların odağında

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bankanın bugün gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, toplantı sonrası Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacağını söyledi.

Para piyasalarında, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimali nisanda yüzde 23 ve haziranda yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

TCMB’den yeni adım

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilme kararı alındı.

Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, ocak ayı ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi