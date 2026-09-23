Piyasalarda Çin fırtınası: 8 ayda 1.000 tonu aşan altın alımıyla rekor kırdı

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Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, ulusal rezervlerini güçlendirmek ve hanehalkı birikimlerini güvenli limana yönlendirmek amacıyla başlattığı altın alım stratejisinde görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Çin gümrük verileri ve küresel finans raporları, ülkenin emtia pazarında gerçekleştirdiği devasa alımların boyutunu gözler önüne serdi.

İthalat tutarı 160 milyar dolara yaklaştı

Çin'in ocak-ağustos döneminde altın ithalatına aktardığı toplam kaynak 158,8 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında yapılan ve 1.000 tonu aşan bu dev alım; ticari bankaları, yatırım kanallarını ve mücevher sektörünü kapsayarak 2025 yılının tamamındaki 886 tonluk toplam ithalat miktarını geride bıraktı.

Çin Merkez Bankası rezerv biriktirmeyi sürdürüyor

Resmi rezerv tarafında ise Çin Halk Bankası (PBOC) kesintisiz alımlarına devam etti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustos ayında kasasına 20,2 ton daha altın ekleyen banka, toplam rezervini 2.387 tona çıkardı. Emlak sektöründeki kriz ve borsadaki zayıf seyir nedeniyle altın talebinin sürmesi, küresel fiyatlamalar üzerinde belirleyici bir unsur olmayı sürdürüyor.